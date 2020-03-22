Экс-баскетболистка Катерина Кейру и бывшая жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева отреагировала на слухи о примирении с игроком.

По словам Кейру, ей пишут, звонят и шлют странные сообщения о примирении с Иваном, а также кидают какие-то ссылки на его страницу. Девушка напомнила, что вся ее семья, в том числе и она, заблокированы, и Кейру не имеет никакого доступа к его странице.

«У меня уже нервы шалят и я на таком эмоциональном дне, что следить, что он там делает и какие-то мне моменты неприятные, уже у меня сил не хватает. Я не знаю, что там происходит», — сказала Кейру на видео, опубликованном в «сториз» своего Instagram.

Ранее Кейру опубликовала совместное фото с Новосельцевым, позже это же сделал футболист на своей странице.

Ранее сообщалось, что Новосельцев хочет провести тест ДНК на установление отцовства. Футболист не уверен, что ребенок, который родился у его бывшей жены Катерины Кейру летом, от него.

Также известно, что суд назначил бывшей жене защитника «Сочи» Ивана Новосельцева алименты в размере 20 тысяч рублей в месяц. При этом зарплата футболиста составляет семь миллионов рублей.