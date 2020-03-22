Медведев проголосовал за лучшего футболиста РПЛ. Он выбрал трех зенитовцев

Петербургский «Зенит» принял участие в опросе издания «Спорт-Экспресс» о лучших футболистах Тинькофф российской премьер-лиги нынешнего сезона.
В голосовании сине-бело-голубых представлял генеральный директор клуба Александр Медведев, а не главный тренер Сергей Семак, как у других 15 команды лиги.
Выбор Медведева пал на трех игроков собственного клуба: на первое место он поставил нападающего Артема Дзюбу, на второе – защитника Ярослава Ракицкого, на третье – полузащитника Вильмара Барриоса.
Напомним, что чемпионат РПЛ остановлен минимум до 10 апреля, однако по прогнозам возобновится не раньше мая.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.
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