Российский скелетонисты Елена Никитина и Никита Трегубов заняли первые места в одиночных соревнованиях среди женщин и мужчин на чемпионате России в Сочи.

Никитина стала первой продемонстрировав результат в одну минуту и 54,14 секунды. Второй стала Рената Хузина, показавшая время в одну минуту 55,09 секунд, а бронзовая медаль досталась Юлии Канакиной, она прошла дистанцию за одну минуту и 55,33 секунд.

Трегубов занял первое место с результатом одну минуту и 52,01 секунды. Вторую строчку занял Александр Третьяков — одна минута и 52,05 секунд, третье место у Владислава Семенова — одна минута и 52,73 секунды.

Отметим, 27-летняя Елена Никитина является бронзовым призером Олимпиады-2014 года в Сочи, также она завоевала серебряную и бронзовую медаль чемпионатов мира и три золотые с одной серебряной наградой ЧЕ. 25-летний Никита Трегубов — серебряный призер Игр 2018 года, а также обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира.