Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

По словам Черчесова, перенос Евро — это не разочарование и даже не трагедия. Он отметил, что в сборной хотели провести селекционный сбор, похожий на тот, когда национальная команда играла с «Динамо».

Черчесов рассказал, что пока что наставник сборной Польши не готов ответить, сможет ли сборная России сыграть с поляками 2 июня.

«Логотип Евро-2020? Я бы не стал менять из-за переноса. Он красиво выглядит, пускай будет так. Если переделать его, то уже не будет юбилея. Читал, что есть такой вопрос, который без ответа», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций 17 марта провел заседание в формате видеоконференции, по итогам которого было принято решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.