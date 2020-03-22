МОК примет решение по переносу Олимпиады не раньше чем через 2 недели

Исполком МОК планирует принять итоговое решение по проведению Олимпийских игр 2020 года не раньше чем через 14 дней.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист канала ITV Стив Скотт. По словам Скотта, исполком МОК дал себе еще четыре недели отсрочки для принятия решения, после чего они оценят ситуацию.

«Это первый раз, когда установлен крайний срок для решения. Дело движется», — добавил Скотт.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев высказал мнение, что Олимпийские игры 2020 года в Токио необходимо перенести на следующий год из-за пандемии коронавируса.