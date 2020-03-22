Оздоев: Чемпионат России в любом случае надо доигрывать

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о паузе в российской премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.
По словам Оздоева, если ситуация нормализуется, чемпионат в любом случае надо доигрывать. Оздоев отметил, это необходимо, чтобы не было разговоров, что кто-то несправедливо занял какую-то позицию в турнирной таблице. Футболист добавил, что речь не только о чемпионстве, но и о зоне вылета, а также о местах в еврокубках.
«Хотя пока главное, чтобы люди не болели, а заболевшие выздоравливали», — сказал Оздоев, слова которого приводит «Матч ТВ».
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.
Комментарии Развернуть