Оздоев: Чемпионат России в любом случае надо доигрывать

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о паузе в российской премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.

По словам Оздоева, если ситуация нормализуется, чемпионат в любом случае надо доигрывать. Оздоев отметил, это необходимо, чтобы не было разговоров, что кто-то несправедливо занял какую-то позицию в турнирной таблице. Футболист добавил, что речь не только о чемпионстве, но и о зоне вылета, а также о местах в еврокубках.

«Хотя пока главное, чтобы люди не болели, а заболевшие выздоравливали», — сказал Оздоев, слова которого приводит «Матч ТВ».