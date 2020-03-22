Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что продолжит карьеру в биатлоне.

По словам Нильссон, она прекрасно понимает, что сейчас спорт не имеет никакого значения, но не помешает немного сумасшедших и веселых новостей.

«Которые напомнят нам, что нужно смотреть вперед. Обнимаю!» — написала Нильссон в Instagram.

Ранее Нильссон заявила, что планировала заниматься лыжными гонками до конца сезона-2021/2022, но из-за травмы она поменяла планы. Шведская спортсменка заявила, что главная сложность для нее заключается в изучении винтовки.

Ранее в биатлон из лыжных гонок перешла другая представительница Швеции, Магдалена Форсберг. В биатлоне она стала шестикратной обладательницей Кубка мира. Кроме того, Форсберг шесть раз выиграла Кубок мира и стала двукратным призером Олимпийских игр.