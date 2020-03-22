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  • 21:58,  22 марта 2020
Хоккей
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Сушинский снял пародию на танец из клипа группы Little Big

Сушинский снял пародию на танец из клипа группы Little Big
Максим Сушинский. Фото: instagram.com/maxim_sushinskiy

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский вместе с семьей и друзьями снял пародию на танец из клипа группы Little Big и опубликовал видео в своем Instagram.

«Хорошее настроение — залог здоровья», — написал Сушинский под видео.

Напомним, «Авангард» в этом сезоне выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Салавату Юлаеву».

Отметим, группа Little Big с песней Uno должна была выступить на Евровидении 2020 года в Роттердаме, но соревнование было перенесено на следующий год из-за коронавируса.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.

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