Заболотный присоединился к челленджу, почеканив рулон туалетной бумаги

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный принял участие в челлендже «Оставайся дома», почеканив рулон туалетной бумаги.

Челлендж «Оставайся дома» был запущен, чтобы мотивировать людей не выходить из дома из-за пандемии коронавируса.

Уже многие известные спортсмены приняли участие в челлендже, в том числе Лионель Месси, Себастьян Дриусси и Карен Хачанов. А комментатор Дмитрий Губерниев сыграл туалетной бумагой в волейбол.

Ранее Антон Заболотный высказал мнение о приостановке чемпионата России по футболу и возможном досрочном завершении сезона.

Напомним, сейчас «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.