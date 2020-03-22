Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео, на котором он ест торт вместе с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

На видеоролике Кадыров и Емельяненко признались, что уже не помнят, когда последний раз ели сладкое.

«Всем приятного аппетита. Занимайтесь спортом, меньше ешьте сладкое. Будьте здоровы», — добавил боец.

Ранее стало известно, что поединок двух бойцов смешанного стиля Александра Емельяненко и Магомеда Исмаиловова перенесен на 24 июля в связи пандемией коронавируса. Бой должен был состояться 3 апреля.