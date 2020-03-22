Черчесов: Последние три года победы сборной добывались без Кокорина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о шансах Александра Кокорина вернуться в национальную команду.

По словам Черчесова, хорошо, что Кокорин мечтает вернуться в сборную. Он отметил, что ранее была ситуация с Монако, Кокорин тогда набедокурил, его все критиковали, и была сделана маленькая пауза, но после того, как он начал забивать, его вызвали, не смотря на высказывания.

«Но последние три года обходились без него, так что ему необходимо доказывать, что он нужен нам. Все наши победы добыты без него. Тут и травма была, и шалость вот эта, которая отлучила его от футбола», — сказал Кокорин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Черчесов добавил, что если Кокорин будет нужен, то к нему обратятся.