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  • 00:05,  23 марта 2020
Футбол
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«Ювентус» продлит контракты с больными коронавирусом футболистами

Дибала
Пауло Дибала в "Ювентусе". Фото: https://www.instagram.com/paulodybala

Туринский «Ювентус» достиг к соглашению контрактов сразу с несколькими игроками команды.

Об этом сообщает SportMediaset. По информации источника, руководство туринского клуба пришло к соглашению с голкипером Джанлуиджи Буффоном, защитником Джорджо Кьеллини и полузащитником Блезом Матюиди. Со всеми тремя игроками действующие контракты истекают 30 июня 2020 года.

Отмечается, что «Ювентус» ведет переговоры с аргентинцем Пауло Дибалой, но игрок и клуб пока не пришли к соглашению.

Ранее стало известно, что Блез Матюиди заболел коронавирусом. Информация о положительном тесте игрока появилась на официальном сайте клуба. Позже выяснилось, что инфекцию подхватил и Пауло Дибала.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.

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