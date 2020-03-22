«Ювентус» продлит контракты с больными коронавирусом футболистами

Туринский «Ювентус» достиг к соглашению контрактов сразу с несколькими игроками команды.

Об этом сообщает SportMediaset. По информации источника, руководство туринского клуба пришло к соглашению с голкипером Джанлуиджи Буффоном, защитником Джорджо Кьеллини и полузащитником Блезом Матюиди. Со всеми тремя игроками действующие контракты истекают 30 июня 2020 года.

Отмечается, что «Ювентус» ведет переговоры с аргентинцем Пауло Дибалой, но игрок и клуб пока не пришли к соглашению.

Ранее стало известно, что Блез Матюиди заболел коронавирусом. Информация о положительном тесте игрока появилась на официальном сайте клуба. Позже выяснилось, что инфекцию подхватил и Пауло Дибала.