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  • 00:02,  23 марта 2020
Бокс/MMA
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Льюис: Думаю, что Фергюсон одолеет Хабиба

Льюис: Думаю, что Фергюсон одолеет Хабиба
Деррик Льюис. Фото: Instagram.

Американский боец UFC в тяжелом весе Деррик Льюис поделился ожиданиями от поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

По словам Льюиса, это бой что надо и он думает, что Тони Фергюсон одолеет Хабиба. Боец отметил, что у Фергюсона всегда в запасе много сумасшедших приёмов и движений, которые он еще не показывал в боях.

«Он постоянно над чем-то работает, над дикими болевыми и так далее», — сказал Льюис, слова которого приводит пресс-служба UFC.

Ранее UFC сделал официальное объявление по переносу турнира UFC 249, на котором состоится поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Как сообщается на официальном сайте организации, турнир точно не состоится в Бруклине на арене Barclays Center, где изначально было запланировано.

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