Льюис: Думаю, что Фергюсон одолеет Хабиба

Американский боец UFC в тяжелом весе Деррик Льюис поделился ожиданиями от поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

По словам Льюиса, это бой что надо и он думает, что Тони Фергюсон одолеет Хабиба. Боец отметил, что у Фергюсона всегда в запасе много сумасшедших приёмов и движений, которые он еще не показывал в боях.

«Он постоянно над чем-то работает, над дикими болевыми и так далее», — сказал Льюис, слова которого приводит пресс-служба UFC.