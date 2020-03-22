Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на заявления патриарха Кирилла, который назвал пандемию коронавируса божьей милостью.

«Ух ты, оказывается, коронавирус — божья милость! Круто! Боженька, спасибо! От всего мира!» — написал Ягудин в «сториз» своего Instagram.

Фигурист также прокомментировал решение патриарха утвердить тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Италия ликует от таких новостей! Весь мир рукоплещет! Так, все учим текст!» — добавил Ягудин.