Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 00:02,  23 марта 2020
Фигурное катание
0

Ягудин о словах патриарха Кирилла: Ух ты, оказывается, коронавирус — божья милость!

Ягудин о словах патриарха Кирилла: Ух ты, оказывается, коронавирус — божья милость!
Алексей Ягудин. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на заявления патриарха Кирилла, который назвал пандемию коронавируса божьей милостью.

«Ух ты, оказывается, коронавирус — божья милость! Круто! Боженька, спасибо! От всего мира!» — написал Ягудин в «сториз» своего Instagram.

Фигурист также прокомментировал решение патриарха утвердить тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Италия ликует от таких новостей! Весь мир рукоплещет! Так, все учим текст!» — добавил Ягудин.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров