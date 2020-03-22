«Зенит» продлил игрокам карантин, агент рассказал, что Жирков мог перейти в «Барселону», Стина Нильссон перешла в биатлон. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом. Сейчас он играет в Китае

Бельгийский полузащитник китайского клуба «Шаньдунь Лунэн» Маруан Феллайни подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«Зенит» продлил футболистам карантин на неделю

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте сообщил, что футболисты продолжат соблюдать карантин еще неделю.

Агент: Обиднее всего был срыв сделки по переходу Жиркова в «Барселону»

Футбольный агент Алан Прудников рассказал о самой обидной сорванной сделке в карьере.

Никитина и Трегубов выиграли одиночный чемпионат России по скелетону

Российский скелетонисты Елена Никитина и Никита Трегубов заняли первые места в одиночных соревнованиях среди женщин и мужчин на чемпионате России в Сочи.

МОК примет решение по переносу Олимпиады не раньше чем через 2 недели

Исполком МОК планирует принять итоговое решение по проведению Олимпийских игр 2020 года не раньше чем через 14 дней.

Олимпийская чемпионка Нильссон перешла в биатлон из лыжных видов

Шведская лыжница Стина Нильссон объявила, что продолжит карьеру в биатлоне.

Сушинский снял пародию на танец из клипа группы Little Big

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский вместе с семьей и друзьями снял пародию на танец из клипа группы Little Big и опубликовал видео в своем Instagram.