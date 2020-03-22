Кокорин эффектно почеканил туалетную бумагу в рамках челленджа «Оставайся дома»

Нападающий «Зенита», выступающий в данный момент за «Сочи» на правах аренды, поучаствовал в челлендже «Оставайся дома», почеканив рулон туалетной бумаги.
Челлендж «Оставайся дома» был запущен, чтобы мотивировать людей не выходить из дома из-за пандемии коронавируса.
Уже многие известные спортсмены приняли участие в челлендже, в том числе Лионель Месси, Себастьян Дриусси и Карен Хачанов. А комментатор Дмитрий Губерниев сыграл туалетной бумагой в волейбол.
Напомним, сейчас «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 308 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 13 тысяч человек, выздоровели — более 95 тысяч. В России в данный момент заболели 367 человек.
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