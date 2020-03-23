Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился мнением по поводу переходов россиянки Екатерины Аввакумовой в сборные других стран и неудачу с командой Сербии.

Слова Васильева цитирует портал «Спорт-Экспресс». «Насколько я помню, она и ее тренер Вячеслав Никифоров все время что-то искали, бегали по разным странам и регионам, лучшую долю пытались найти. И везде им было все не так», — сказал эксперт, отметив, что для начала надо поискать что-то в себе.

Как считает Васильев, чтобы получить наилучшие условия, сначала надо продемонстрировать результат. «Они ведь и в Корее попробовали, теперь в Сербии, и снова в обеих странах что-то не устроило», — отметил Василев, добавив, что Аввакумова выступала за Санкт-Петербург и все было нормально. Затем решила перейти в Краснодарский край, и начала менять регионы.

Напомним, Екатерина Аввакумова планировала выступать за сборную Сербии, однако осенью 2019 года переход не состоялся.