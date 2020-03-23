Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал свое мнение по поводу грядущих перемен в тренерском штабе сборной России по биатлону.

В интервью порталу «Спорт День за Днем» Васильев отметил, что ему трудно сказать, кто сможет заменить Виталия Норицына в женской сборной на посту старшего тренера. У эксперта есть своя кандидатура, но озвучивать он ее не стал, чтобы не навредить человеку.

«Мне кажется, прежде всего, на месте старшего тренера женской, да впрочем, и мужской команды должен находиться харизматичный человек. Человек со стержнем!», — сказал Васильев, отметив, что сборной нужен управленец.

Как считает Васильев, в помощники он может набрать кого угодно, однако важно управлять самой командой, ведь спортсмены должны верить в истинный путь тренерского штаба.

Напомним, Владимир Драчев принял решение уволить Виталия Норицына из-за плохих результатов команды на чемпионате мира и на Кубке мира по биатлону.