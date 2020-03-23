Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от прошедшего сезона и поддержала коллег, которые не смогли выступить на чемпионате мира в Монреале из-за пандемии коронавируса.

Туктамышева выложила пост в «Инстаграме», в котором отметила, что для нее сезон закончился еще в декабре. «Он для меня очень интересным, в чем-то сложным, но невероятно продуктивным! Я выкладывалась на максимуме своих возможностей», — написала фигуристка.

Сейчас сезон официально закончился. Все соревнования, включая чемпионат мира отменены. Туктамышева отметила, что хочет поддержать своих коллег и друзей в этот момент: «Не всегда все складывается так, как мы хотим, но сила спортсмена в том, чтобы принимать эти вызовы и не падать духом, а двигаться вперёд!», — сказала Туктамышева.

Напомним, Елизавета Туктамышева стала четвертой на чемпионате России в Красноярске, на ЧЕ и ЧМ она числилась первой запасной.