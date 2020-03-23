Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как тренируется дома в условиях карантина.

Спортсменка выложила в «Инстаграм» видео, на котором она проводит тренировку в своей комнате — все упражнения показаны в ускоренном виде.

«В столь непростой период не забывайте про спорт. Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома…

Будьте здоровы!», — написала Загитова под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 22 Мар 2020 в 10:56 PDT

Напомним, с 21 марта спортивная школа «Самбо-70», а вместе с ней и группа Этери Тутберидзе ушла на карантин в связи с пандемией коронавируса, такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Тренировок на катке «Хрустальный» не будет как минимум до 12 апреля.