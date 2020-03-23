Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как тренируется дома в условиях карантина.
Спортсменка выложила в «Инстаграм» видео, на котором она проводит тренировку в своей комнате — все упражнения показаны в ускоренном виде.
«В столь непростой период не забывайте про спорт. Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома…
Будьте здоровы!», — написала Загитова под видео.
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Напомним, с 21 марта спортивная школа «Самбо-70», а вместе с ней и группа Этери Тутберидзе ушла на карантин в связи с пандемией коронавируса, такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Тренировок на катке «Хрустальный» не будет как минимум до 12 апреля.
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