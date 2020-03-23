Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год и последствиях такого решения для российской команды.

«Разочарование — это неправильное слово. Перенос Евро — это не трагедия. Весь план у нас был готов, даже на мартовский сбор», — рассказал Станислав Черчесов в программе «После футбола» на «Матч ТВ». Тренер отметил, что ему хотелось бы провести селекционный сбор, но сделать этого не дали.

«Наша задача — делать команду. Первый вопрос: есть возрастные игроки, для которых год будет большим сроком. Зато за год молодые игроки могут стать мускулистее», — отметил Черчесов, добавив, что игроков, добывших путевку, нужно будет подвести в оптимальной форме.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесли на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.