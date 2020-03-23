Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о том, сможет ли Юрий Жирков выступить на чемпионате Европы 2021 года.

«Будет ли в порядке через год Жирков? Я слышу от вас последние 5-7 лет, что Жирков заканчивает», — сказал Черчесов в интервью в программе «После футбола» на «Матч ТВ». По словам тренера, Жирков по-прежнему играет и забил важный гол в ворота сборной Шотландии.

«Если бы сегодня был футболист лучше Жиркова, Юрий бы уже не играл. Конкурентную среду никто не отменял», — заключил Черчесов.

Напомним, сейчас Юрию Жиркову уже 36 лет, он выступает как за петербургский «Зенит», так и за сборную России. В национальную команду Жиркова вызывают с 2005 года, он дебютировал в составе сборной в игре против Италии.