Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении в национальную команду Александра Кокорина.

По мнению Черчесова, это хорошо, что Кокорин мечтает вернуться в сборную России. Такая же ситуация была после выходок форварда в Монако. «Набедокурил, все начали его поливать… Мы тогда сделали небольшую паузу, он начал забивать, и мы его вызвали», — сказал тренер.

В передаче «После футбола» Станислав Черчесов отметил, что три последних года Кокорина не было в команде. «Всех последних успехов национальная команда добилась без Кокорина. И теперь ему надо доказывать, что он нам нужен», — сказал Черчесов.

Напомним, Александр Кокорин с октября 2018 года по сентябрь 2019 года находился без футбола, поскольку сначала проходил подозреваемым по уголовному делу о двух драках в центре Москвы, а затем отбывал наказание в ИК-4 в Белгородской области. Сейчас футболист играет за «Сочи».