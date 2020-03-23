Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала свою домашнюю тренировку в период карантина в «Крикет клабе» в Канаде.
В своих «сторис» в «Инстаграме» Медведева выложила видео, где она выполняет различные упражнения с помощью подручных средств и одновременно смотрит сериал.
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Напомним, из-за проблем с ботинком на чемпионате России по фигурному катанию Евгения Медведева вынуждена была сняться перед произвольной программой и не отобралась в сборную, из-за чего досрочно завершила сезон.
Фигуристка уже объявила, какие программы будет исполнять в новом сезоне. Короткую программу Медведевой поставил Джеффри Баттл под вальс Арама Хачатуряна «Маскарад». Произвольную программу Медведева будет катать под музыку из Цирка Дю Солей, постановщиком выступила Ше-Линн Бурн.
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