Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала свою домашнюю тренировку в период карантина в «Крикет клабе» в Канаде.

В своих «сторис» в «Инстаграме» Медведева выложила видео, где она выполняет различные упражнения с помощью подручных средств и одновременно смотрит сериал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐌𝐞𝐝𝐯𝐞𝐠𝐢𝐭𝐨𝐯𝐚 (𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞) (@teammedvegitova) 22 Мар 2020 в 11:28 PDT

Напомним, из-за проблем с ботинком на чемпионате России по фигурному катанию Евгения Медведева вынуждена была сняться перед произвольной программой и не отобралась в сборную, из-за чего досрочно завершила сезон.

Фигуристка уже объявила, какие программы будет исполнять в новом сезоне. Короткую программу Медведевой поставил Джеффри Баттл под вальс Арама Хачатуряна «Маскарад». Произвольную программу Медведева будет катать под музыку из Цирка Дю Солей, постановщиком выступила Ше-Линн Бурн.