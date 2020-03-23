Российский хоккеист «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников рассказал о жизни в Роли, штат Северная Каролина, США.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Свечников отметил, что Роли — небольшой хороший город, в котором ему нравится жить. «Только один раз в феврале выпадал снег, но уже на следующий день снова «плюс 20». Из-за погоды всегда отличное настроение», — отметил хоккеист, добавив, что в городе хороший климат, много ресторанов.

Как отметил Свечников, люди в Роли — очень позитивные. «Всегда подходят, желают удачи в следующих играх. Хоккей в Каролине — спорт номер один. На стадионе всегда собирается много болельщиков», — заключил Свечников.

Напомним, за «Каролину Харрикейнс» Свечников выступает с 2018 года.