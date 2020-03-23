Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов стал седьмым по количеству суммы призовых, заработанных в сезоне-2019/20.

Информацию об этом сообщает французский портал Dicodusport.

Согласно данным портала, Логинов заработал за выступления на Кубке мира и чемпионате мира 120,9 тысяч евро призовых. Напомним, на чемпионате мира в Антхольце спортсмен занял первое место в спринте и третье в пасьюте.

Отметим, лидером по количеству призовых за сезон стал норвежец Йоханнес Бё, выигравший по итогам «Большой хрустальный глобус». Норвежец заработал 320,8 тысяч евро, при этом пропустив два этапа Кубка мира из-за рождения ребенка — в Оберхофе и Рупольдинге. Занявший второе место в общем зачете Мартен Фуркад получил за сезон в общей сумме 268,7 тысяч евро, Кентен Фийон-Майе заработал 218,2 тысячи евро.