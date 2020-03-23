Белорусский футболист, бывший игрок «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб высказал мнение по поводу того, что в период пандемии коронавируса чемпионат Белоруссии по футболу еще не остановили.

Слова Глеба приводит портал The Sun. Футболист отметил, что сейчас весь мир следит за белорусским чемпионатом, поскольку все остальные лиги приостановили матчи из-за ситуации с коронавирусом.

«Когда в НХЛ был локаут, многие хоккеисты отправились играть в Россию. Возможно, Лионель Месси и Криштиану Роналду могут приехать в чемпионат Белоруссии, чтобы продолжить сезон», — сказал Глеб, отметив, что сейчас Беларусь — это единственное место в Европе, где можно играть в футбол.

«По крайней мере, тогда народ будет счастлив», — заключил Глеб.

Напомним, Александр Глеб в этом месяце объявил о завершении спортивной карьеры.