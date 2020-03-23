Олимпийские комитеты Австралии и Канады отказались от участия в Летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в том случае, если турнир не перенесут на более поздний срок из-за распространения коронавируса.

Официальные заявления появились на сайтах комитетов. Решение связано с рисками для спортсменов и болельщиков в период пандемии коронавируса.

Также отметим, что некоторые национальные олимпийские комитеты обратились в МОК с просьбой перенести игры. Это сделали комитеты Бразилии, Норвегии, США, Хорватии, Сербии и некоторых других государств.

Олимпийский комитет Германии пообещал в ближайшее время узнать мнение спортсменов, которые будут участвовать в играх — готовы ли они ехать на Олимпиаду в период пандемии коронавируса.

Пока список выглядит таким образом, он будет пополняться:

Открытие Олимпиады в Токио запланировано на 24 июля.