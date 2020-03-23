Олимпийские игры все ближе к переносу на 2021 год, еще одно соревнование с огромной историей будет сдвинуто и сбито. Рассказываем, почему перенос Олимпиады в Токио — не лучшее решение.

ОИ могут стать символом победы над вирусом

Премьер-министр Японии уже пообещал, что Токио будет в состоянии провести Олимпиаду в сроки, то есть с 24 июля по 9 августа. До этого времени еще четыре месяца, и неизвестно, что произойдет, но многие эксперты говорят, что Япония уже пережила вспышку коронавируса, и дальше дело пойдет только на спад (сейчас в стране 1151 заражений, 41 смерть и 215 выздоровлений). А значит, к Олимпиаде в Японии все уже поправятся, и если пускать в Токио только здоровых и протестированных спортсменов, выиграют от этого все.

Ранее Олимпиады отменяли только из-за войн

И вряд ли может найтись более веский повод. Страшнее войн не может быть ничего, с ними нельзя бороться с помощью масок, санитайзера и мытья рук. А для того, чтобы справиться с коронавирусом, у человечества и главным образом врачей-вирусологов есть четыре месяца, если брать конкретно Олимпиаду.

Денег потрачено слишком много

Да, о деньгах в такое время говорить — дело неблагодарное, но перенос Олимпиады фактически стоит рассматривать как ее отмену в рамках нынешнего года, то есть дохода в 2020-м она не принесет, и затраты всем, кто в нее вкладывался сумасшедшими суммами, не отобьет. В перспективе это произойдет через год, но неизвестно, что вообще будет в 2021 году. Как говорится, это будет уже совсем другая история.

Спортсмены не смогут сидеть на карантине вечно

Сейчас практически все спортсмены сидят на карантине или самоизоляции и в один голос говорят, что нельзя думать о спорте в такое непростое время. Это похвально и здорово, что представители спорта являются осознанными гражданами, но несложно говорить так в первую неделю нахождения в четырех стенах. Гораздо труднее будет удерживаться от спорта через несколько месяцев, тогда все профессионалы наверняка сойдут с ума от бездействия, и им захочется вернуть вкус соревнований и побед. Тем более поездка на Олимпиаду после карантина — это как год не есть сладкое, а потом попробовать самую вкусную конфету в мире.

Сократившийся состав участников не станет проблемой

Во-первых, страны, которые отказались или намекнули, что откажутся от участия, если МОК решит не переносить Олимпиаду, пусть остаются дома — этичнее было бы дождаться официального решения, после чего заявлять о своих желаниях, а не пытаться манипулировать комитетом. Во-вторых, почему-то Китай или Италия, страны, где эпидемия коронавируса приняла катастрофический оборот, никаких поспешных заявлений не делают. И в третьих, для наших спортсменов только лучше: будет меньше конкуренции. А наши наверняка от возможности выступить на Олимпиаде не откажутся.