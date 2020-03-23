Российский боец ММА, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой покинул США из-за пандемии коронавируса.

Информацию об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов, его слова цитирует агентство ТАСС. Отметим, ранее в Сан-Хосе закрылся зал, в котором тренировался и готовился к следующему бою россиянин. Это было сделано по распоряжению местного управления, поскольку ситуация по коронавирусу ухудшилась.

Отметим, на 18 апреля 2019 года запланирован титульный бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Поединок совершенно точно не состоится в Нью-Йорке, где было запланировано, новое место проведения пока ищут. Ранее этот бой срывался уже несколько раз.

В США сейчас диагностировано уже более 35 тысяч случаев заболевания.