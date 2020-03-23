Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась по поводу приостановки тренировочного процесса фигуристов в Москве до 12 апреля.

В интервью порталу РИА Новости Гончаренко отметила, что находится в недоумении от всего происходящего, ей обидно, что чемпионат мира отменили.

«Тренеры мечутся, думают, что делать. Хотя если футбольные команды сажают на карантин, то могли бы и сборную России по фигурному катанию отправить на аналогичные условия в Новогорск», — сказала Гончаренко.

Как считает тренер, сейчас спортсменам рано уходить в отпуск, иначе спортсмена будет не собрать потом. Три недели быть вне активного тренировочного процесса, по мнению Гончаренко, это очень много. «Три недели простоя для людей, находящихся в такой динамике, — это «треш», — сказал Гончаренко.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин с 21 марта отправил все общеобразовательные и спортивные школы Москвы на длительные каникулы до 12 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.