Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение о том, кто из фигуристов больше потерял от отмены чемпионата мира в Канаде.

В интервью порталу РИА Новости Гончаренко заявила, что сразу подумала о двух фигуристах, когда узнала об отмене ЧМ. «Мне кажется, он был очень нужен Саше Трусовой», — отметила тренер, добавив, что у этой фигуристки была какая-то недосказанность в сезоне.

«Она всё готовила самый сложный вариант своей программы, и было видно, что она именно к этому турниру подходит в боевой готовности со всем своим арсеналом», — сказала Гончаренко, добавив, что такую же оптимальную форму набрал и Дмитрий Алиев, который мог удачно выступить на ЧМ.

«Теперь надо всем думать о будущем и, повторюсь, хорошенько поразмышлять над карантином в Новогорске», — сказала Гончаренко.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале был отменен правительством Квебека в связи с пандемией коронавируса.