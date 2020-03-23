Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу того, что российские фигуристы ставят показательные номера под иностранную музыку.

В интервью порталу RT Тарасова отметила, что ей не нравится засилье западной музыки в показательных номерах фигуристов. «Они что, собираются кататься только в западных шоу?», — возмутилась тренер.

По мнению Тарасовой, такие программы выглядят очень одинаково. «Такое ощущение, что люди просто берут первую попавшуюся мелодию, которая нравится, и делают под неё одно и то же. Те же дорожки, что в программах, те же вращения», — сказала Тарасова.

Напомним, ранее в Москве было отменено шоу с показательными выступлениями российских фигуристов «Россия, вперед!» в связи с пандемией коронавируса и запретом мэра Москвы проводить мероприятия на более чем 50 человек.