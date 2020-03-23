В Савеловском суде города Москвы сегодня, 23 марта, пройдет заседание, на котором рассмотрят иск российского футболиста Андрея Аршавина к бывшей гражданской жене Юлии Барановской.

Портал РИА Новости сообщает о том, что начало судебного заседания назначено на 15:00 по московскому времени. Отметим, разбирательство пройдет без слушателей в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, Андрей Аршавин подал иск в суд на бывшую жену с целью уменьшить величину алиментов на троих несовершеннолетних детей — Артёма, Яну и Арсения. Отношения Юлия и Андрей так и не зарегистрировали, хотя состояли в отношениях более 9 лет. После завершения карьеры футболиста Аршавин стал работать тренером и телеэкспертом, его доход сократился в разы — это и стало причиной для иска в суд.