Ирландский боец ММА Конор Макгрегор признался, что не может не думать об Италии, которую охватила эпидемия коронавируса.

В своем «Инстаграме» Макгрегор выложил пост, в котором заявил, что ежедневно молится за великую итальянскую нацию, которая подарила миру огромное количество удивительных вещей — от людей до архетиктуры.

«У нее свой стиль! А эта кухня и искусство! Список можно продолжать и продолжать», — написал Конор, добавив, что люди в Италии олицетворяют собой класс. «Господи Иисусе, пожалуйста, спаси Италию и ее людей сейчас и каждый день», — заключил Макгрегор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 22 Мар 2020 в 11:47 PDT

Напомним, сейчас в Италии зарегистрировано 59 тысяч случаев заражения коронавирусом. От болезни в стране умерло уже около 5,5 человек.