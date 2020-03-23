Российский хореограф, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказал мнение по поводу проведения постановок в альтернативном формате в связи с пандемией коронавируса.

Слова Авербуха приводит портал РИА Новости. Продюсер отметил, что предлагал провести «Ледниковый период» в телевизионном формате, без зрителей, однако эта задумка не реализовалась.

«Что касается онлайн-шоу, то, во-первых, это больше благотворительная акция, а на нее у меня лично сейчас ресурсов нет», — отметил Авербух, добавив, что организация такого шоу требует определенных движений, собрания людей на катке. «Во время карантина это не просто ненужная, это преступная история — сейчас надо сидеть дома», — сказал Авербух, добавив, что только карантином можно решить вопрос распространения вируса.

Напомним, из-за коронавируса был перенесен тур с ледовым шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», а также еще несколько ледовых проектов в Москве и по всей России.