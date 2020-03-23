Пока большинство соревнований на паузе, поэтому Nevasport вспоминает, что происходило в мира спорта год, пять и десять лет назад.

23 марта 2019 года на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в японской Сайтаме, американец Натан Чен блестяще откатал произвольную программу и выиграл второе золото ЧМ подряд. Вторым стал японец Юдзуру Ханю, третьим — американец Винсент Чжоу. Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший шестое место.

В мире футбола была пауза на матчи сборных — как раз стартовали отборочные встречи недавно перенесенного чемпионата Европы-2020. Россия свой матч еще не провела, зато в этот день сыграли Швеция, которая одолела Румынию, и Италия, обыгравшая финнов.

Пять лет назад, 23 марта 2015-го, стартовал чемпионат мира по фигурному катанию в китайском Шанхае, где победу в соревнованиях одиночниц одержала петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева. В большинстве других соревнований была пауза, но не из-за коронавируса, а по более прозаичной причине: как и сегодня, 23 марта 2015 пришлось на понедельник.

В этот день десять лет назад матчи игрались только в одном топовом чемпионате — испанском. И то игры были не самыми крутыми, «Севилья» с Палопом и Негредо в составе разошлась миром с «Хересом», а хихонский «Спортинг» обыграл «Депортиво».

Зато в Кубке Гагарина вовсю шла борьба и проводились уже полуфиналы конференций. Правда, в том сезоне СКА даже не вышел в плей-офф, а 23 марта три из четырех матчей закончились овертаймом: ХК МВД одолел рижское «Динамо», «Локомотив» победил «Спартак», а магнитогорский «Металлург» выиграл у «Ак Барса». «Нефтехимик» же с трудом, но без дополнительного времени одолел «Салават».

На чемпионате мира по фигурному катанию в итальянском Турине 23 марта состоялись короткая программа у спортивных пар и обязательный танец у танцевальных пар. На том ЧМ российская пара Юко Кавагути/Александр Смирнов завоевала бронзовые медали.