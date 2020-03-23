Российские фигуристы, двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков прилетели в Москву из Нью-Йорка несмотря на то, что их первый рейс отменили.

«В Москве! Но без декларации не выпускают из самолета», — написала в истории в своем «Инстаграме» Волосожар. Также фигуристка показала, как всех пассажиров рейса проверяют на коронавирус специалисты с тепловизорами.

Отметим, фигуристы вместе с дочерью Анжеликой провели в дороге больше суток. Спортсмены сначала добирались до Майами, затем летели в Нью-Йорк и уже оттуда прямым рейсом в Москву. Первый рейс им отменили из-за технических неполадок самолета, после чего пересадили на более поздний.

Фигуристы приняли решение в срочном порядке покинуть США в связи с ужесточением карантина по коронавирусу.