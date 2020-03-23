Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет готовиться к титульному бою против Тони Фергюсона в своем доме в Дагестане.

Информацию об этом сообщил его отец, Абдулманап Нурмагомедов, его слова цитирует портал «Спорт-Экспресс». Как заявил отец Хабиба, подготовка к следующему поединку идет полным ходом, сейчас россиянин находится в хорошей форме. Вся команда Хабиба ждет информации о том, где пройдет бой и куда нужно будет лететь — в Нью-Йорке поединок уже совершенно точно не состоится.

«Хабиб уже дома и будет только дома. Он будет тренироваться там. У меня с 1992 года в доме есть свой зал», — заявил Нурмагомедов-старший.

Напомним, сегодня, 23 марта, стало известно, что Хабиб вместе со своей командой вернулся в Россию. Бой запланирован на 18 апреля.