Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин будет соблюдать самоизоляцию в связи с вышедшим указом мэра Москвы Сергея Собянина о домашнем режиме из-за пандемии коронавируса.

Слова Сёмина приводит портал Sport24. По словам тренера, правила есть правила и надо их соблюдать. «Не слишком ли долгий срок выделили для самоизоляции? Сложно сказать по этому поводу, даже не знаю. Я буду соблюдать указ мэра», — сказал Сёмин.

Сейчас Юрию Семину 72 года.

Напомним, сегодня, 23 марта, Сергея Собянин принял решение о том, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения коронавируса. Эти люди находятся в группе риска.