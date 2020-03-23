Российский тренер по фигурному катанию, комментатор и телеэксперт Татьяна Тарасова выбрала лучшего новичка сезона-2019/20.

В интервью изданию RT Тарасова отметила, что выбирала бы между тремя ученицами Этери Тутберидзе — Александрой Трусовой, Алёной Косторной и Камилой Валиевой, из них она считает лучшим новичком именно Трусову.

«То, что сделала в этом сезоне Саша, удачно исполнив четыре четверных прыжка в одной программе на международных соревнованиях, вряд ли кто из девушек когда-либо сумеет повторить в ближайшие годы», — сказала Тарасова, отметив, что на Трусову ополчились все и даже собираются менять правила, чтобы спортсмен не мог получить большого преимущества за свои прыжки.

Саму Этери Тутберидзе Тарасова назвала лучшим тренером года, поскольку она тотально доминирует и во взрослом женском катании, и в юниорском.