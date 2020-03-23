Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» не возобновил тренировки с 23 марта, как планировалось ранее.

На официальном сайте клуба появилось заявление, в котором сообщается о возобновлении тренировок с 1 апреля. Такое решение приняло руководство клубом вместе с медицинским штабом в связи с трудной эпидемиологической обстановкой в мире. «Иностранные футболисты нашей команды находятся в Самаре», — отмечается в заявлении.

Отметим, Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля, однако существует вероятность, что перерыв в связи с пандемией коронавируса будет продлен. В чемпионате командам осталось сыграть 8 туров. «Крылья Советов» сейчас располагаются в зоне вылета — команда занимает 15-е место с результатом в 22 очка после 22 игр.