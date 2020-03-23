Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил себя с героем нашумевшего клипа группы Little Big на песню «Uno» для Евровидения 2020.

В своем «Инстаграме» Слуцкий выложил отрывок клипа и подписал его фразой: «Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в Евровидении. Найдёшь меня на этом видео? (это очень легко)». В клипе принял участие танцор Дмитрий Красилов, на которого телосложением отдаленно похож Леонид Слуцкий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonid Slutsky 🇷🇺 (@leonid.slutsky) 22 Мар 2020 в 11:51 PDT

Отметим, пауза в чемпионате России по футболу продлится минимум до 10 апреля. Евровидение 2020 в Роттердаме также было отменено в связи с пандемией коронавируса, на следующий год страна может сохранить участника, но песня, по правилам конкурса, обязана быть другой.