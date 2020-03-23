Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не дал ответа на вопрос о том, будет ли Россия участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио, если соревнования не будут переносить из-за пандемии коронавируса.

Слова Пескова цитирует портал РИА Новости. Песков заявил, что такой вопрос надо задавать не ему, пресс-секретарю президента РФ, и не самому президенту России Владимиру Путину.

«Это вопрос Международному олимпийскому комитету и Российскому олимпийскому комитету», — сказал Песков.

Напомним, президент МОК Томас Бах заявил, что решение о сроках проведение Олимпиады будет принято в течение месяца. Несколько стран уже отказалось от поездки на игры, если те состоятся по плану — с 24 июля по 9 августа.