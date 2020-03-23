Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова отреагировала на переход шведской олимпийской чемпионки Стины Нильссон из лыжных гонок в биатлон.

Слова Резцовой приводит агентство ТАСС. Резцова отметила, что в России тоже ходят разговоры о том, что лыжниц надо переманивать в биатлон, где спортсменки не справляются с ходом. «Будем следить за ней, не хотелось бы, конечно, но я предполагаю, что с нашими-то она точно посоперничает», — отметила Резцова, добавив, что из такого провала, как в России, сложно выбраться.

Как считает Резцова, лыжи и биатлон являются совершенно разными видами спорта, и переход из одного вида в другой очень индивидуален.

«Если у Резцовой так получилось, у Уле-Эйнара Бьорндалена неплохо получалось выступать в лыжных гонках, то это не означает, что получится у других. Это всё единичные случаи», — сказала экс-спортсменка.

Напомним, вчера стало известно о том, что Стина Нильссон уже начала биатлонные тренировки.