«Формула-1» сообщила о том, что старт сезона-2020 вновь откладывается: Гран-при Азербайджана,не пройдет в запланированные сроки и переносится на неопределенный срок.

Информацию об этом сообщает портал Motorsport.com. Гонки в Баку должны были пройти с 5 по 7 июня, однако теперь неизвестно, пройдет ли Гран-при Азербайджана или пройдет в другой части сезона.

Гран-при Азербайджана ранее должна была стать первой в укороченном сезоне в 2020 году, поскольку до этого все этапы были отменены, Гран-при Австралии был отменен за несколько дней до старта. На данный момент «Формула-1» планирует первый Гран-при сезона в Монреале, Канада, гоночный уикенд пройдет с 12 по 14 июня.

Отметим, из-за коронавируса ранее было отменено и отложено множество спортивных соревнований. Сейчас обсуждается вопрос с проведением Олимпиады в Токио.