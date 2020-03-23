Российская фигуристка Дарья Усачева подвела итоги своего первого международного сезона.

В своем «Инстаграме» Усачева выложила пост, где рассказала о своих впечатлениях от сезона. «Вот и закончился мой первый юниорский сезон. Он был очень сложным и интересным», — отметила фигуристка, добавив, что закончился сезон Х Спартакиадой, где Москва вновь одержала победу.

Также Усачева поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Даниила Глейхенгауза и Сергея Розанова за поддержку, помощь, настрой и терпение.

«Спасибо всем, кто за меня болел. Это очень мне помогает. Впереди много работы. До встречи в новом сезоне», — заключила фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Usacheva Daria (@d_usacheva_) 22 Мар 2020 в 2:26 PDT

Напомним, Дарья Усачева выиграла серебро юниорского чемпионата мира, бронзу юниорского финала серии Гран-при и бронзу Первенства России среди юниоров.