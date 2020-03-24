Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассказала, чем она занимается во время карантина.

По словам Исинбаевой, она проводит время с пользой и развивает свои навыки в рисовании. Спортсменка предложила подписчикам в Instagram оценить ее работу от 1 до 10.

Ранее Исинбаева рассказывала, что осваивает новые техники плавания.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 336 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 14 тысяч человек, выздоровели — более 98 тысяч. В России в данный момент заболели 379 человек, погибших нет.

Напомним, 23 марта Сергея Собянин принял решение о том, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения коронавируса. Эти люди находятся в группе риска.