Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал об обстановке в родной стране на фоне пандемии коронавируса.

По словам Глеба, хорошо, что УЕФА отменил Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса, потому что надо попытаться остановить пандемию. Он отметил, что в Белоруссии всем все равно, и это невероятно. Игрок добавил, возможно, через неделю или две остановятся и в его стране.

«Вероятно, наш президент просто следит за развитием событий. Все здесь знают, что произошло в Италии и Испании. Это не здорово. Но люди из администрации президента Белоруссии считают, что всё не так страшно, как в новостях», — сказал Глеб, слова которого приводит The Sun.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 336 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 14 тысяч человек, выздоровели — более 98 тысяч. В России в данный момент заболели 379 человек, погибших нет. В Белоруссии заразилось 69 человек, выздоровело пять.