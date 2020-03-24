Сехудо потребовал у Хабиба и Джонса преклонить колено

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо обратился к чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову и чемпиону в полутяжелом весе Джону Джонсу.

По словам Сехудо, его опережают только два человека в рейтинге вне весовых категорий.

«Я вам скажу следующее: вирус или не вирус, но эта корона будет моей. Преклоните колени, Джон Джонс и Хабиб Нурмагомедов», — написал Сехудо в своем Instagram.

Отметим, следующий бой Сехудо должен провести против Жозе Альдо.