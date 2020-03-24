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  • 05:21,  24 марта 2020
Бокс/MMA
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Сехудо потребовал у Хабиба и Джонса преклонить колено

Сехудо, UFC
Генри Сехудо. Фото: https://www.instagram.com/henry_cejudo

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо обратился к чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову и чемпиону в полутяжелом весе Джону Джонсу.

По словам Сехудо, его опережают только два человека в рейтинге вне весовых категорий.

«Я вам скажу следующее: вирус или не вирус, но эта корона будет моей. Преклоните колени, Джон Джонс и Хабиб Нурмагомедов», — написал Сехудо в своем Instagram.

Отметим, следующий бой Сехудо должен провести против Жозе Альдо.

Напомним, сегодня, 23 марта, стало известно, что Хабиб вместе со своей командой вернулся в Россию. Бой запланирован на 18 апреля.

«Хабиб уже дома и будет только дома. Он будет тренироваться там. У меня с 1992 года в доме есть свой зал», — заявил Нурмагомедов-старший.

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