Сехудо потребовал у Хабиба и Джонса преклонить колено

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо обратился к чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову и чемпиону в полутяжелом весе Джону Джонсу.
По словам Сехудо, его опережают только два человека в рейтинге вне весовых категорий.
«Я вам скажу следующее: вирус или не вирус, но эта корона будет моей. Преклоните колени, Джон Джонс и Хабиб Нурмагомедов», — написал Сехудо в своем Instagram.
Отметим, следующий бой Сехудо должен провести против Жозе Альдо.
Напомним, сегодня, 23 марта, стало известно, что Хабиб вместе со своей командой вернулся в Россию. Бой запланирован на 18 апреля.
«Хабиб уже дома и будет только дома. Он будет тренироваться там. У меня с 1992 года в доме есть свой зал», — заявил Нурмагомедов-старший.
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